Сьогодні, 14 березня, погода в Україні буде сухою, проте вітряною. Температура повітря здебільшого буде з позначкою плюс.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні вдень буде мінлива хмарність, дощу та снігу не прогнозується. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У північних, західних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.Температура повітря вдень буде у межах від +9 до +14 градусів тепла, на Прикарпатті до +18.Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3 до -2 градусів. У Карпатах та на сході до -6 градусів. Погода у КиєвіУ Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень та вночі без опадів. Вітер південний, можливі пориви до 15-18 м/с.Температура повітря вдень очікується +11 +13 градусів. Вночі температура опуститься до +1 +3 градуси.Нагадаємо, синоптики прогнозують, що до кінця тижня в Україну можуть повернутися нічні морози.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.