За підсумками 2022 року уряд Японії надав Україні фінансову та матеріальну допомогу на 1,6 млрд доларів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.»У Японії обсяг офіційної допомоги на розвиток минулого року значно зріс, оскільки уряд зробив різні кроки за допомогою України, які коштували 1,6 млрд доларів», — йдеться у звіті МЗС Японії.Зазначається, що за підсумками 2021 року Японія стала третьою за обсягом виділених на міжнародний розвиток коштів донором у світі після США та Німеччини серед усіх членів Організації економічного співробітництва та розвитку.Також повідомляється, що японська офіційна допомога в 2021 році, підрахована за міжнародними стандартами системи еквівалентних грантів, зросла на 8,4% порівняно з попереднім роком і досягла близько 17,63 млрд. доларів.Якщо ж у цю суму додати пільгові кредити, надані Японією іншим країнам, обсяг виділеної допомоги на розвиток досягає 21,95 млрд доларів.Одним з основних факторів, які спонукали владу Японії наростити обсяг міжнародної допомоги, стала пандемія COVID-19, яка суттєво обмежила джерела фінансування для країн, що особливо залежать від туризму.Раніше повідомлялося, що уряд Японії надасть Україні близько 170 млн доларів, які витратить на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.Також раніше стало відомо, що Японія відправить в Україну велику партію енергетичного обладнання – близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.