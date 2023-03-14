Міністр оборони Великої Британії та Італії Бен Уоллес та Гвідо Кросетто відвідають Токіо цього тижня для обговорення зі своїм японським колегою Ясукадзу Хамадою угоди щодо спільної розробки реактивного винищувача нового покоління.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.Глобальна програма бойової авіації (GCAP), про яку оголосили три країни в грудні, передбачає створення до 2035 року реактивного літака, який би об’єднав британський проект Tempest з японською програмою винищувачів FX.Хамада проведе тристоронню зустріч із головами Міноборони Британії та Італії у четвер, 16 березня.Також Хамада проведе із ними двосторонні зустрічі, інформують у міністерстві оборони Японії.Три країни обговорять проект реактивного винищувача, що знаменує першу велику співпрацю Японії в галузі промислової оборони за межами США з часів Другої світової війни.Це тристороннє партнерство виникло у 2022 році, коли Франція, Німеччина та Іспанія висунули конкуруючий план створення військового літака в рамках широкої європейської спроби зміцнити безпеку на тлі повномасштабної війни РФ проти України.Раніше повідомлялося, що переговори між Японією, Великобританією та Італією про новий реактивний винищувач будуть вести BAE Systems Plc та Mitsubishi Heavy Industries.Також нагадаємо, що в січні НАТО і Японія зобов’язалися зміцнювати зв’язки перед загрозою з боку РФ і Китаю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.