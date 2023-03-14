О психотропных свойствах растения люди долгое время не догадывались, однако считали, что конопля помогает им выйти на связь с духами, исцелиться от тяжелых болезней и усилить эффект от магических обрядов. Это продолжалось до тех пор, пока в 60-х ученый Рафаэль Мешулам не раскрыл все качества растения. В те времена купить семена конопли было нелегко, но исследователю удалось справиться с этой задачей и создать множество научных трудов. За 60 лет личной практики Мешулам опубликовал свыше 350 научных статей, которые до сих пор используют его коллеги-исследователи в своих научных работах.

Рафаэль Мешулам – известный израильский биохимик

Родился ученый в Болгарии, в 1930 году. В Иерусалим он переехал после окончания Второй мировой войны и прожил в Израиле всю свою жизнь. Работал в местном университете, являлся профессором биохимии и преподавал предмет студентам. Человеком был дружелюбным, отзывчивым друзья называли его Рафи.

Основным направлением деятельности Мешулама была фармакология, он возглавил исследовательскую группу ученых, занимающуюся глубоким изучением каннабиноидов. Вооружившись поддержкой коллег, биохимику удалось достичь абсолютного синтезирования первостепенных каннабиноидов ТГК и КБД, а также отдельных соединений.

Почему Мешулам стал родителем марихуаны?

«Отцом» марихуаны Мешулама называют за то, что он первым раскрыл психотропное воздействие конопли на человека. Биохимик установил, что в растении содержится особое психотропное соединение, не свойственное другим растениям. Немного позже оно получило название ТГК (дельта-9-тетрагидроканнабинол), именно этот компонент отвечает за психоактивный эффект.

Ученый удостоен десятками наград по всему миру, он не прекращал работу над изучением свойств каннабиноидов вплоть до своей смерти. В последнее время химик уделял больше внимания медицинским качестам конопли, анализировал воздействие КБД на организм. Скончался Мешулам 9 марта 2023 года, на этот момент ему было 92 года. Больше о жизни фармаколога можно узнать из фильма «Ученый», снятого в его честь.