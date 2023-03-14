Збройні сили Філіппін та США розпочали спільні військові навчання, спрямовані на захист островів від потенційного вторгнення агресора.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Понад 3 тисячі філіппінських та американських солдатів візьмуть участь у тритижневих навчаннях під назвою Salaknib, до яких увійдуть відпрацювання стрільби зі стрілецької зброї, артилерійські та мінометні бойові стрільби, а також будівельні роботи низки укріплень.»Сценарії навчань включатимуть захист Філіппінського архіпелагу від потенційних іноземних агресорів», — заявив журналістам головнокомандувач філіппінської армії генерал-лейтенант Ромео Браунер.Більшість заходів проходитиме у форті Магсайсай, найбільшому військовому таборі Філіппін та одному з п’яти існуючих об’єктів, до яких Сполучені Штати мають доступ відповідно до Угоди про розширену оборонну співпрацю.Раніше повідомлялося, що американські та південнокорейські військові оголосили про проведення найбільших спільних навчань за останні п’ять років.Також ми писали, що Південна Корея та США провели спільні навчання з протидії безпілотникам КНДР на американській авіабазі у південно-західному місті Кунсан на південь від Сеулу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.