У Департаменті консульських справ МЗС Китаю оголосили, що з 15 березня поновлюється розгляд та видача всіх категорій віз іноземним громадянам для в’їзду до країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Очікується, що цей крок дасть економіці Китаю новий імпульс на тлі найгіршої за останнє десятиліття динаміки зростання ВВП.Регіони в Китаї, які раніше не були потрібні візи, повернуться до безвізового в’їзду. Насамперед йдеться про остров Хайнань. Також буде відновлено безвізовий в’їзд до південного виробничого центру провінції Гуандун для іноземців з Гонконгу та Макао.У МЗС Китаю також повідомили, що іноземці, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року, термін дії яких ще не закінчився, також зможуть в’їхати до країни.У 2022 році було здійснено близько 115 млн транскордонних поїздок до Китаю і з нього, на частку іноземців припало близько 4,5 млн візитів. Для порівняння, у 2019 році в Китаї було здійснено 670 млн. поїздок, з яких 97,7 млн. візитів припадає на іноземців.Нагадаємо, у грудні минулого року Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни від початку всієї пандемії коронавірусу.Також повідомлялося, що у листопаді 2022 року по всьому Китаю прокотилася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Це стало найбільшим виявом суспільного невдоволення з моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012 році.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.