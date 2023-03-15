Мощный и динамичный, агрессивный и стремящийся к лидерству – вот что следует сказать о новом Mercedes GLA AMG. Его спортивный характер чувствуется не только в каждой детали экстерьера кузова, но и в наборе интеллектуальных систем, а интерьер салона превозносит понятие о спортивности авто на принципиально новый уровень.

Автомобиль, вызывающий уважение с первых минут знакомства

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC можно без преувеличения назвать воплощением спортивного стиля и быстрой езды. Современный динамичный экстерьер авто однозначно сообщает о его принадлежности к семейству АМГ, а среди его отличительных деталей стоит отметить:

большую хромированную решетку радиатора;

фартук с серебристым декором;

небольшую кромку-спойлер на крыше в задней части кузова;

легкосплавные диски размером от 19 до 21 дюйма.

Еще более мощное ощущение создает GLA 45 S 4MATIC+. Система выпуска на основе двух спаренных патрубков увеличенного размера, задний фартук, оснащенный диффузором, а также тормозные суппорты красного цвета – все это делает облик автомобиля по-настоящему агрессивным.

Mercedes-AMG GLA: что ожидает внутри

От характерной для АМГ приборной панели и сидений спортивной конфигурации до суперфункционального рулевого колеса – в этом автомобиле имеется все для максимально уверенной динамичной езды, независимо от выбранной версии.

Передняя панель AMG собрала в себе все лучшие качества спортивных автомобилей премиального сегмента, а оригинальная мультимедийная система MBUX с большим информационным дисплеем и набором интеллектуальных функций не позволит упустить что-то важное на дороге. Особого внимания заслуживает и рулевое колесо Мерседес-АМГ ГЛА с сенсорными кнопками и алюминиевым переключателем. Все это в совокупности позволяет управлять динамикой движения авто с максимальной точностью.

К тому же в модели GLA 35 дизайнеры сделали выбор в пользу красных акцентных элементов салона, а модификация 45 S 4MATIC+ получила отделку в более сдержанных цветах. Но в любом случае как владельца, так и пассажиров авто ожидают эргономичные спортивные сиденья, позволяющие расслабиться даже при самой быстрой езде.

Как заказать Mercedes-AMG GLA

Для этого будет достаточно обратиться в «Автомобильный Дом Украина-Мерседес Бенц». Это наиболее крупный официальный дилер немецкого автоконцерна в стране, который способен предложить своим клиентам максимально полный перечень необходимых им услуг: от тестирования машины до заказа оригинальных запчастей.

Автосалон предлагает Мерседес-АМГ ГЛА в разных вариантах комплектации, а при необходимости его покупатели смогут заказать ряд эксклюзивных опций.

Источник: сайт mercedes-benz.kiev.ua