У Росії в рамках нового набору до армії військовослужбовців контрактників, що розпочнеться з 1 квітня, міністерство оборони планує поповнити війська на 400 тисяч солдатів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Радіо Свобода».Така кількість випливає з аналізу рознарядок, розісланих у регіони РФ, де зазначена кількість людей, із якими слід підписати договір військову службу.Основна частина роботи лягає на працівників військових комісаріатів, а звітувати про виконання плану стануть губернатори.У Міноборони РФ мають намір, зокрема, набрати у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу по 10 тисяч осіб, у Пермському краї, як повідомляється, потрібно зібрати 9 тисяч контрактників.Цього тижня жителям Воронезької області знову почали роздавати повістки у військкомати, як це було у вересні минулого року після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним «часткової мобілізації».Влада Воронезької області запевняє, що це робиться «виключно для актуалізації даних військового обліку».Разом з тим речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що в Кремлі «немає обговорень» щодо проведення другої хвилі мобілізації.У публікації також зазначається, що чутки про початок нової хвилі мобілізації в РФ, щоб було когось кидати на війну проти України, періодично з’являються в ЗМІ з кінця 2022 року. При цьому у Кремлі продовжують заперечувати такі плани.За офіційними даними, з вересня 2022 року в рамках «часткової мобілізації» на військову службу призвали понад 330 тисяч громадян РФ, які перебувають у запасі.У січні 2023 року глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність армії до півтора мільйона людей протягом трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками.Нагадаємо також, що до Держдуми РФ було внесено законопроект про підвищення граничного віку служби до призовної армії з 27 до 30 років.Додамо, нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.