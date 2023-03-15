Саудівська Аравія у разі введення проти неї нафтових санкцій не продаватиме енергоносій країнам, які підтримають прийняття стелі цін.Про це заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Energy Intelligence.На його думку, політика обмеження нафтових цін провокує волатильність на ринках і гальмує розвиток галузі.»Якщо експорт саудівської нафти потрапить під обмеження, ми не продаватимемо нафту жодній країні, яка запровадить стелю цін на наші поставки, і скоротимо виробництво нафти. Я не здивуюся, якщо інші зроблять те саме», — заявив міністр.На думку члена уряду Саудівської Аравії, санкції, що обмежують ціни на енергоносії, можуть підірвати інвестиції у світову нафтову галузь і призвести до того, що світова пропозиція сильно відставатиме від попиту.Раніше ми писали, що найбільший експортер нафти Саудівська Аравія оголосила про зростання цін на постачання нафти для ринків Азії та Європи.Також повідомлялося, що середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 разів нижче, ніж у лютому 2022 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.