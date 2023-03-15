Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки.Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.»Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ», — заявив Кірбі.Раніше представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках російських військових.Раніше в російських ЗМІ з’явився аудіозапис, на якому чути, як деякі люди ведуть переговори російською мовою про підняття з дна деяких уламків дрона. Зокрема, стверджується, що вдалося підняти кожух двигуна внутрішнього згоряння. Нагадаємо, сьогодні вранці над Чорним морем зіткнулися американський безпілотник MQ-9 Reaper та російський винищувач Су-27.Пізніше стало відомо, що про інцидент уже проінформували президента США Джо Байдена.Також Кірбі заявив, що США не припинятимуть польоти над Чорним морем після зіткнення російського винищувача та американського безпілотника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.