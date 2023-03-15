Українські військові станом на ранок середи, 15 березня, ліквідували за добу 980 російських окупантів, таким чином загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення склала вже 161 520 солдатів. Також ЗСУ знищили 8 танків, 10 ББМ, 7 РСЗВ та 12 безпілотників.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано, танків — 3492 (+8) одиниць, бойових броньованих машин – 6799 (+10) одиниць, артилерійських систем – 2528 (+9) одиниць, РСЗВ — 502 (+7) одиниць, кошти ППО — 262 (+2) одиниць, літаків — 304 (+0) одиниць, гелікоптерів — 289 (+0) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12) одиниць, крилаті ракети — 907 (+0) одиниць, кораблі/катери — 18 (+0) одиниць, автомобільної техніки та автоцистерни — 5377 (+10) одиниць, спеціальна техніка — 257 (+1) одиниць.У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.Нагадаємо, що бійці Сил Оборони України минулої доби ліквідували 740 російських солдатів, а також знищили 10 танків, 15 ББМ і 11 БПЛА противника.Також раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що військові відбили понад 90 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.