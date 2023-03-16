Сьогодні, 16 березня, в Україні на всій території без опадів, за винятком кількох регіонів. Також не виключаються вітер та туман, але температура вдень триматиметься в середньому +9 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ОпадиХмарно з проясненнями. Крім того: у західній частині мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу; у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ; на решті території без істотних опадів; вдень у північних областях невеликий дощ.Вітер та туман У більшості південних та центральних областей вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.Температура повітряВдень +8…+13, у північних, західних та Вінницькій областях +4…+9° тепла. Як повідомлялося, сьогодні в Україні, і зокрема у Києві, очікується похолодання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.