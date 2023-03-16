Німецький концерн Rheinmetall вже підготував концепцію будівництва танкового заводу в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректор компанії Арміна Паппергера в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung.»Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз. Ми розробили концепцію і представили її уряду ФРН», — зазначив посадовець.Паппергер також розповів, що потужності не належатимуть Rheinmetall — концерн орендуватиме приміщення.»Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо», — пояснив гендиретор.За словами глави Rheinmetall, будівництво можуть почати під час війни або вже після її закінчення. Остаточне рішення у цьому питанні буде за Києвом.Нагадаємо, раніше Паппергер підкреслював, що завод міг би випускати до 400 німецьких танків Panther на рік.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.