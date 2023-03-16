Російські окупанти вранці четверга, 16 березня, вивели у Чорне море декілька суден із крилатими ракетами «Калібр».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.»Ситуація у морі без змін — 4 ракетоносія ворога продовжують чатувати», — зазначив прессекретар ОВА.Братчук також вказав, що в акваторії та на узбережжі існує мінно-вибухова небезпека, водночас наголосивши, що купатися у чорноморських водах заборонено. Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вже випустили по Україні понад 5 000 ракет і понад 1 тисячу дронів-камікадзе.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.