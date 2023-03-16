Російські хакери готуються до нової хвилі кібератак проти України та наших західних партнерів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Microsoft, опублікований Reuters.Згідно з даними звіту, від січня 2023 року російські кібергрупи коригують свою діяльність з метою посилення руйнівного впливу та збору розвідувальної інформації про цивільні і військові об’єкти України та її партнерів. Одна з груп, за словами авторів звіту, «схоже, готується до нової деструктивної кампанії».Звіт також вказує на те, що особливо активна російська команда хакерів, відома як Sandworm, випробовує «додаткові можливості програм-здирників, які можуть бути використані для руйнівних атак на організації за межами України, що виконують ключові функції в ланцюгах постачання».Microsoft також повідомляє, що виявила щонайменше дев’ять різних «чистильників» і два типи програм-здирників, які використовувалися проти більш як 100 українських організацій, починаючи з січня 2022 року. Зросла кількість прихованих російських кібероперацій, спрямованих на компрометацію українських організацій на Заході.»У країнах Америки та Європи, особливо в сусідніх з Україною, російські суб’єкти загроз намагаються отримати доступ до урядових і комерційних організацій, які беруть участь у підтримці України», — йдеться в звіті.Нагадаємо, що 22 лютого росіяни влаштували серію кібератак проти державних установ Італії.Пізніше ймовірно російські хакери атакували сайт німецького виробника зброї Rheinmetall.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.