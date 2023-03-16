У Бахмуті Донецької області, який є найгарячішою точкою на фронті, досі перебувають цивільні. Вони категорично відмовляються виїжджати.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.Посадовець зазначив, що у місті залишаються близько 3 тисяч жителів, зокрема 33 дитини. Тому здійснюється обов’язкова евакуація неповнолітніх — принаймні з одним із батьків.»Евакуація охоплює не лише Бахмут, а й усю лінію фронту. Ще тиждень тому в Авдіївці залишалися 42 дитини, сьогодні — 13″, — пояснив Кириленко.З його слів, евакуйованих дітей вивозять в інші області, де розміщують у дошкільних закладах, інтернатах і санаторіях.»Наприклад, дітей з Бахмута централізовано евакуюють у напрямку Закарпаття, якщо батьки не мають можливості тимчасово оселитися в інших регіонах», — додав глава ОВА.Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає цивільних виїжджати з Бахмута через постійні російські обстріли.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.