Компанія TikTok заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена пригрозила їй блокуванням на території Америки, якщо китайські власники компанії не позбавляться своєї частки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Представник TikTok Брук Оберветтер повідомила агентству, що компанія нещодавно отримала звістку від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), очолюваного Міністерством фінансів США, який зажадав, щоб китайські власники програми продали свої акції. Інакше їм загрожує санкція у вигляді заборони відеододатку в США.»Якщо метою є захист національної безпеки, відчуження часток, що належать китайським власникам, не вирішить проблему: зміна власника не накладе жодних нових обмежень на потоки даних або доступу до них», — заявив Оберветтер.Білий дім поки що відмовився коментувати ці слова.Нагадаємо, що адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом видалити TikTok із усіх урядових пристроїв.Після цього Білий дім підтримав законопроєкт RESTRICT, який дозволить федеральному уряду регулювати та навіть забороняти іноземні технології, зокрема TikTok.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.