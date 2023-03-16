16 березня віруючі вшановують пам’ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка, Василиска та Зінона.Читайте у матеріалі Styler, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.історія святаСвятий Євтропій жив у ІІІ-ІV століттях. Разом зі своїм братом його було заарештовано у місті Амасії у Малій Азії, біля берега Чорного моря. За наказом імператора Максиміана місцевий правитель Аскліпіодот мучив і стратив християн. Він піддав Євтропія витонченим тортурам, сподіваючись, що той зречеться своєї віри.Двічі його з братом зраджували жорстоким катуванням. Обидва рази молитвою Євтропія був Господь і зупиняв мучителів. На третій раз Аскліпіодот наказав прив’язати їх до кіл і обливати смолою, що горить. Але жижа, що стікала зі змучених тіл, ошпарювала катів. Глава міста стратив братів.Наші пращури примітили, що наші пращури присвячували цей день різним обрядам для задобрення Сонця-божества. І основні прикмети дня пов’язані із сонцем. За старих часів люди виходили на свої земельні ділянки і перетинали їх хрест-навхрест. Вважалося, що такі дії сприймаються небесним світилом, як прохання допомогти розтопити сніг.Народні прикмети Сонце в туман ховається до дощу. Вітер за сонцем – на хорошу погоду. На заході сонця у хмару йде – наступного дня буде погана погода. Синиці щебечуть весело – буде тепло, а якщо сумно – холодно. Шпаки прилетіли, отже, урожай зерна буде добрим. Після заходу сонця не можна ні давати, ні брати в борг хліб чи гроші – борг не повернеться. Якщо сонце село, сміття викидати з дому не потрібно. Інакше можна достаток та добробут із хати винести.Що не можна робити сьогодні Після заходу сонця не можна сміття виносити, інакше, згідно з прикметою, своє щастя викинеш. Не можна брати і давати гроші у борг після заходу сонця. Варто також відмовитися від прогулянки до лісу.16 березня іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Євтропій, Зінон, Зоїл, Клеонік, Марфа, Михайло. Читайте також,які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.