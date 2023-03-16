Гражданство, возраст от 35 лет и проживание на территории страны не менее 14 лет – это необходимо для кандидата в президенты США. Уже сегодня понятно, что хоть там и реально действует около 40 национальных партий, основная борьба на выборах главы Белого дома в 2024-м году разгорится, традиционно, между двумя ключевыми – Демократической и Республиканской.Действующий президент-демократ Джозеф Байден (80 лет) якобы собирает команду и может объявить о своем участии в выборах уже в апреле этого года. А может и не объявить, думают американские эксперты. Тогда, допускают аналитики, фаворитом от ДП вполне может стать действующий губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом (55 лет).Бывший президент-республиканец Дональд Трамп (76 лет) уже по-полной начал свой предвыборный движ. Но, поскольку одного желания кандидата мало, ибо выдвигается он не по собственному хотению, а в ходе партийных праймериз, Трампа могут в этот раз и не выдвинуть. Причина существенная – переориентация большинства республиканцев (кроме, понятное дело, радикалов и идейных «трампистов») на более рациональных и вменяемых персон. Поэтому, в мае официально о своем участии в выборах от Республиканской партии может объявить будущий фаворит гонки – губернатор Флориды Рон Десантис (44 года). К слову, Рон Десантис – одногодка президента Украины Владимира Зеленского.Что говорят американские аналитики о предвыборном климате в США? Украина продолжает быть все такой же актуальной для американского общества? Насколько громко во время кампании в США будет звучать тема Украины?

«Не могу сказать, что украинский вопрос будет у нас ключевым во время кампании, но он точно будет очень важным. Одним из самых важных. На это есть 4 причины», – говорит американский адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик.

По его мнению, «первый фактор – идеология. У нас сейчас такие страны, как РФ, Иран и подобные воспринимаются как зло, которое колонизирует, не несет ничего хорошего. Для США эта война – не просто война. Она – экзистенциальная. Для республиканцев и демократов это не просто война в Украине, не просто конфликт с Россией. Это война между тем, что дальше будет доминировать в мире – свободная демократия или извращенная диктатура.

Второй – обе партии захотят отстаивать свои позиции и критиковать оппонента, скажем так, пользуясь темой Украины. Республиканцы будут критиковать демократов и говорить, что, мол, нельзя допустить, чтобы сначала выделять больше 100 миллиардов долларов на помощь Украине, а потом вдруг уйти с «разбитым лицом» в то время, как брутальная, зверская и тупая РФ добьется какого-то контроля или какой-то своей «победы». Очевидно, будет звучать в этом контексте и то, что второго провала после Афганистана США себе просто не могут позволить.

У нас республиканцы, скажу как есть, винят администрацию Байдена за провал в Афганистане. Поэтому, никто не захочет, чтобы что-то подобное произошло еще раз в ситуации с Украиной. Буду вспоминать демократам, возможно, и какие-то вещи, связанные с деятельностью структур Сороса в Европе, какие-то ситуации того времени, когда Джозеф Байден был вице-президентом и так далее.

Кто-то из радикальных кандидатов, очевидно, будет говорить о том, что США не должны настолько плотно в этом всем участвовать. Мол, нужно думать больше о внутренних делах США, а не включаться в конфликт за пределами страны, да еще и в конфликт с РФ. Радикальные политические крылья, например, и сейчас уверены, что США неправильно делают, что тратят такие огромные средства, помогая Украине. Такие точки зрения также будут звучать.

Третий фактор выплывает из второго. Он непосредственно связан с нашей экономикой. Речь идет конкретно о нашем бюджете, его расходах на помощь Украине, в частности. Тут тоже на этой теме могут высказываться разные мнения, затрагивая уже этот чисто финансовый аспект.

И четвертый фактор – наше общество. Оно, как я неоднократно говорил, очень сильно задето этой темой. Украинцы для США – борцы за свободу и пример для всех. Такой поддержки Украины от народа Америки я еще не видел никогда и даже не мог себе такого раньше представить. Поэтому, если кандидаты хотят разбудить сугубо эмоции американцев, то частью их политической предвыборной платформы должен быть вопрос Украины».

«Многие в Украине волнуются, что республиканцы, получив реальную силу, поменяют свой подход к вопросу поддержки Киева. Скажу так: все наши политики очень сильно зависят от мнения американских избирателей. А народ США сегодня – очень проукраинский. Поэтому, если и есть какие-то риски, но они точно минимальны. Могут быть какие-то проверки выделения средств, какие-то мониторинги военной помощи. Это нормально. Но, как мне думается, республиканцы будут даже больше поддерживать Украину, поскольку военная тематика в США всегда была ключевой именно для республиканцев.

Если Украина будет успешной, будет процветать, то это будет самый большой удар по модели РФ. Запад это прекрасно знает. Россия будет все делать, чтобы у Украины не получилось. Но, как у нас говорят состоявшиеся люди: «Самая лучшая месть – это добиться успеха!», – резюмирует Юрий Ванетик.