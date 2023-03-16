Згідно з умовами угоди, РФ не може призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.»Заявлене Росією призупинення участі у ДСНО є юридично недійсним», — зазначили у дипломатичному відомсті.Відтак, пояснюють у Держдепі, зобов’язання російської сторони за договором зберігаються. Своєю чергою Сполучені Штати «залишаються готовими конструктивно працювати із РФ з метою виконання договору повною мірою».Там навели конкретні приклади, чому Москва вже певний час не виконує досягнутих домовленостей. Зокрема: російська сторона не дозволяє проводити перевірки своїх стратегічних об’єктів, що, за умовами угоди, має відбуватися 18 разів на рік; представники РФ також відмовляються проводити зустрічі в органі імплементації домовленостей — Двосторонній консультативній комісії; окрім цього, Росія припинила передавати передбачені договором повідомлення щодо статусу своїх ядерних сил.У відомстві додали, що Москва може легко виправити це, відновивши повноцінну діяльність відповідно до договору, яку вона проводила впродовж років.Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що стоїть за призупиненням участі Росії в ДСНО та навіщо це Путіну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.