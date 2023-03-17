Російські окупанти протягом минулої доби 76 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 275 снарядів з важкої артилерії та «Градів».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Зі слів посадовця, місто Херсон противник атакував 13 разів.Прокудін розповів, що 47 ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури.»На жаль, одна людина зазнала поранення», — додав глава ОВА.Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 16 березня було евакуйовано 56 цивільних.Нагадаємо, 16 березня загарбники атакували Херсон з безпілотників. Під ворожий обстріл потрапив медичний заклад.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.