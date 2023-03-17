Китай не буде постачати зброю Росії, бо «не хоче приєднуватись до ідіотів».Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Він зазначив, що Китай бачить кожну помилку російського диктатора Володимира Путіна.»Іран виявився достатньо нерозсудливий, аби приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку Путіна і не захоче приєднатися до… ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань», — зазначив Райс.Нагадаємо, що за даними Politico китайські компанії відправили до Росії 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, яке може бути використане у військових цілях.Раніше у Білому домі заявили, що Китай все ще думає над можливістю надання РФ зброї для ведення війни проти України. США попередили Пекін про наслідки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.