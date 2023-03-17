Російські окупанти 17 березня вивели у Чорне море 4 судна-носії крилатих ракет. Серед них — 2 підводних човни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.Згідно з даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 24 «Калібрами».»Протягом дня можлива активність ворожої авіації. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги», — підкреслив Братчук.Варто зазначити, що до укриттів необхідно прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде інформації про відбій.Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року РФ завдала по території України 5 тисяч ракетних, понад 3 тисячі авіаційних та 1,1 тисячі ударів безпілотниками.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.