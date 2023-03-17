Попри нічні морози вдень у п’ятницю, 17 березня, в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 9 тепла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ОпадиХмарно з проясненнями. Вдень в Україні без істотних опадів.ВітерВітер переважно північний, 7-12 м/с.Температура повітряВдень 4-9° тепла, у південній частині до 12°; в Карпатах вдень 1-6° тепла. Як повідомлялось, погода найближчими днями в Україні буде доволі різноманітною. Крім того, синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.