В американських штатах Арізона та Вашингтон 16 березнч зійшли з рейок два потяги. Унаслідок інцидентів ніхто не постраждав.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.Аварія у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья.В Департаменті екології штату зазначили, що ДТП призвело до розлиття майже 19 тонн дизельного пального.За словами місцевих посадовців, немає ознак того, що розлив досяг води або вплинув на будь-яку дику природу.Водночас AP пише, що поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп.Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію. Наразі рятувальники з’ясовують причини обох інцидентів.Нагадаємо, 4 березня у штаті Огайо зійшов з рейок вантажний потяг американської транспортної компанії Norfolk Southern.Раніше ми інформували про те, що у столиці Південної Кореї з рейок зійшов потяг, постраждали понад 30 людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.