Сполучені Штати Америки будуть і надалі забезпечувати допомогу Україні у великих обсягах.Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.»Ми продовжимо надавати (Україні – ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу», — сказала вона.За словами Жан-П’єр, докладати усіх зусиль для допомоги Україні важливо не тільки для США, а і для партнерів по всьому світу.Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про підготовку нового пакету військової допомоги від США.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.