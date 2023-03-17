В тимчасово окупованому Мелітополі загарбники продовжують примусову паспортизацію населення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.В місті так звана влада разом із представниками податкової служби РФ заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків Росії.»Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації», — зазначили у Генштабі.Нагадаємо, що через ліквідацію колаборанта в Мелітополі посилили репресії щодо цивільного населення.Крім цього, в місті російські загарбники під виглядом «планових оглядів житлового фонду» готуються віджимати квартири цивільних.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.