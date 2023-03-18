Внаслідок російської атаки цієї ночі із застосуванням безпілотників у Новомосковську Дніпропетровської області було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури, і на місці «прильоту» почалася сильна пожежа. Крім того, було пошкоджено кілька будинків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.Чиновник уточнив, що війська РФ атакували область, ймовірно, іранськими дронами типу «Шахед». Три з ворожих БПЛА збили бійці Повітряного командування «Схід» ЗСУ.»Ще два влучили по об’єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування», — пише він.Через попадання дронів на даному підприємстві спалахнула пожежа, яку досі намагаються загасити пожежники.»Пошкоджено 6 дачних будинків поруч. Ще 4 — зруйновані вщент», — розповів Лисак.На щастя, внаслідок ворожої атаки дронів ніхто з громадян не постраждав.»Реакція кремлівського диктатора на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт? Насправді ж — плюс один злочин у довжелезний список країни-терориста», — зазначає глава ОВА.Раніше повідомлялося, що ввечері в п’ятницю, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.Нагадаємо, в Україні ввечері 17 березня в низці регіонів пролунали сигнали повітряної тривоги через атаку дронів. Працювали системи ППО.Пізніше у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що війська РФ у ніч із 17 на 18 березня випустили територією України 16 дронів-камікадзе, 11 з яких вдалося знищити українським силам ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]