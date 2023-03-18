Іноді не так важко скинути зайву вагу, як потім тримати її у нормі. Для цього важливо виробити звички здорового харчування, в основі якого продукти із цілим набором вітамінів та корисних мікроелементів.Про те, які топ-10 продуктів допоможуть схуднути, розповіла дієтолог Світлана Павлюк на своїй сторінці в Instagram.Які продукти допомагають схуднути»Ці продукти допоможуть зробити харчування різноманітним, досягти ідеальної ваги і не зірватися», — пише спеціаліст.Радить вводити у раціон наступні продукти.Білокачанна капуста, а також броколі, кольорова, брюссельська, пекінська. Всі види капусти дуже корисні, містять клітковину, антиоксиданти, вітаміни, мінерали — при мінімальній калорійності.Фрукти та ягоди. В Україні росте дуже багато екстремально корисних ягід. Справжні суперфуди, корисні мультивітамінні комплекси.Курячі яйця і перепелині. Це джерело ідеального білка.Гречка і кіноа. Обидві крупи корисні, містять клітковину, вітаміни, мінерали, складні вуглеводи і доволі багато білка. Кіноа трохи калорійніша, проте містить Омега-3.Куряча грудка, індичка, риба, м‘ясо кролика. Це дієтичне м’ясо допоможе тримати вагу у нормі.Печериці та інші гриби. Вони мають високу харчову цінність і при цьому майже не містять калорій.Цибуля і часник (натуральні спеції: куркума, сушені трави, кардамон і т. д.). З ними точно не будете страждати від одноманітності.Кисломолочний сир також містить багато корисних речовин.Квасоля, сочевиця і горох. Замочуйте їх перед приготуванням. Під час готування не додавайте сіль, тільки в самому кінці.Горіхи та насіння — чудовий та корисний спосіб урізноманітнити свій раціон. Раніше ми розповідали про те, які продукти знижують цукор у крові.Читайте також про те, які корисні продукти «садять» серце.