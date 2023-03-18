Сьогодні, 18 березня, в Україні опадів не очікується. Щоправда, на в Одеській області та в Криму може мрячити невеликий дощ, при цьому буде тепло до +12.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.ОпадиМінлива хмарність. Без опадів, лише на в Одеській області та в Криму місцями невеликий дощ.Вітерпівнічно-східний, 5-10 м/с.Температура повітряВдень 5-10° тепла, на півдні до 12°; в Карпатах вдень 2-7° тепла. Як повідомлялось, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.