У тимчасово захоплених військами РФ містах Луганської області окупаційна «адміністрація», намагаючись приховати тотальну мобілізацію, залучає всіх чоловіків призовного віку нібито для масштабних військових навчань.Про це 18 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.Такі збори оголошено у Старобільську, Щасті, Новому Айдарі, Новопскові та Нижньотеплому.Місцеві «влада», контрольована Росією, у цих містах заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення, які мають фейкові паспорти «ЛНР» і «РФ».»Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах», — зазначають у військовому командуванні.Також у Генштабі поінформували, що російські загарбники розпочали будівництво фортифікаційних споруд та окопів між населеними пунктами Ішунь та Воєнка в окупованому Криму.»Для виконання робіт примусово залучається громадянське населення на безоплатній основі», — йдеться у звіті.Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що на Донеччині в окупованій Горлівці РФ планує мобілізувати ще 500 осіб.Також повідомлялося, що військові РФ примусово мобілізують ув’язнених на окупованих територіях Луганської області. Так, загарбники тут продовжують приховану мобілізацію і вербують ув’язнених у колоніях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.