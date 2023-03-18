Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) підтримала ініційоване Австралією та Нідерландами подання проти РФ та підтримала слухання справи про збитий малайзійський «Боїнг» MH17 у 2014 році в небі над Україною.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.Глава нідерландського МЗС назвав рішення про розгляд справи «важливим кроком на шляху до встановлення істини, справедливості та відповідальності».»Разом з Австралією ми продовжимо робити все, що в наших силах, щоб допомогти близьким 298 жертв рейсу MH17″, — написав він.

фото: twitter.com/WBHoekstraВ Австралії заявили, що РФ несе відповідальність відповідно до міжнародного права, і що передача цієї справи в ІКАО стане кроком вперед на згадку про жертви, серед яких 38 австралійців, передає Reuters.ІКАО підтвердила свою юрисдикцію для розгляду цього питання на засіданні 17 березня, йдеться у письмовій заяві міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг.»Це рішення є важливим кроком у наших колективних зусиллях щодо притягнення до відповідальності винних у цьому жахливому акті насильства», — сказав Вонг.Пасажирський літак було збито ракетою класу «земля-повітря» російського виробництва над окупованою територією на Донеччині. В результаті загинули всі 298 людей, які перебували на борту.Нагадаємо, у листопаді 2022 року суд Гааги поінформував про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною у справі МН17.Також суд ухвалив, що літак був збитий ракетою ЗРК «Бук» з території окупованого населеного пункту Первомайське в Донецькій області.Слідчі 8 лютого вказали, що мають переконливі докази того, що російський диктатор Путін особисто схвалив постачання ЗРК «Бук-М1» до України у 2014 році.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.