З початку повномасштабного вторгнення Молдова повністю перебуває на боці України та засуджує вторгнення РФ.Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker .»Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни», — зазначила Санду.Також президент додала, що Росія намагається втрутитися у внутрішні справи Молдови.»Маємо переконливі докази того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова. Молдавани мають знати, хто наші друзі, а хто наші вороги», — додала Санду.Раніше ми повідомляли, що парламент Молдови схвалив перейменування державної мови з молдавської на румунську.Нагадаємо, Президент Молдови Майя Санду вважає, що її країні не загрожує Російська Федерація доти, доки Україна дає відсіч державі-агресору.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]