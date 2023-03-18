Російські війська за минулу добу тричі обстріляли Херсон із використанням ствольної артилерії та РСЗВ «Град».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Проскудіна.»За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 7 снарядів потрапили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки», — йдеться у повідомленні глави ОВА.За його словами, внаслідок обстрілів обласного центру троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Раніше ми писали, що у Херсоні російські окупанти обстріляли медустанову. Росіяни знали, куди б’ють, оскільки снаряд прицільно скинули з безпілотника.Також нагадаємо, у четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон із безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]