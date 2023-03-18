Північна Македонія до 2030 року зможе набути статусу повноправного члена ЄС, якщо продовжить рухатися обраним шляхом.Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.»Ця зустріч символізує те, що Північна Македонія стане державою-членом ЄС», — сказав Варгелій.За словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, рух уперед також означає покращення відносин із сусідами, у тому числі створення умов для ухвалення конституційних поправок. Цей рік має вирішальне значення для Північної Македонії.У Єврокомісії також відзначили зосередженість Північної Македонії на здійсненні реформ та приведенні законів у відповідність до стандартів ЄС, а також її політики добросусідства.Раніше президент Північної Македонії заявив, що Росія може спровокувати конфлікт на Балканах, щоб відвернути увагу Заходу від війни, яку росіяни ведуть проти України.Також повідомлялося, що у січні 2023 року президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.