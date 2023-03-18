Щорічно протягом епідемічного періоду на ГРВІ хворіють тисячі українців. Хоч це й дуже поширена недуга, з якою стикається кожен із нас, досі побутує ряд міфів про це захворювання. Певно усі чули ще з дитинства, що не можна їсти морозива взимку, бо є ризик занедужати. Але чи правда це?Про те, які твердження про ГРВІ є «страшилками», розповіли на медичній сторінці Ua Healht в Instagram.Що треба знати про ГРВІ»Не їсти морозиво взимку, не провітрювати квартиру в холод та, борони тебе Господь, пити що-небудь холодне, бо захворієш. «Страшилки» з дитинства наздоганяють тебе й зараз? Розбираємось, чи дійсно саме від цього беруться вірусні респіраторні захворювання», — пишуть у медичній спільноті.Грип, Covid-19 та інші гострі респіраторні захворювання викликають віруси, а не холод, пояснюють медики. Отже, якщо людина захворіла, то вона заразилась якимось вірусом та імунна система не подавила розвиток хвороби ще на початку.Чому люди частіше хворіють в холодну пору рокуВзимку для вірусів прекрасні умови для поширення. А саме — теплі приміщення, які рідко провітрюються. Тому вірус довго «літає» від людини до людини і може багатьох інфікувати.Також у холодну пору року збільшується сприятливість дихальних шляхів до інфекцій верхніх.Чи можна їсти взимку морозиво і сидіти на протягахКлючовим є те, чи настає переохолодження (навіть локальне). Дослідження показують, що переохолодження знижують імунну відповідь на віруси.»Умовно кажучи, якщо ваш імунітет зустрічає вірус з луком і 10 стрілами. То при переохолодженні стріл у нього залишається всього 5. А отже і шансів у вірусу проскочити більше», — пояснюють медики.Тож лікарі радять вакцинуватись від інфекційних хвороб, аби зменшити ймовірність зараження вірусами у сезон. Раніше ми розповідали про те, що потрібно зробити із весняною зеленню, аби зменшити кількість нітратів у ній.Читайте також про те, які корисні продукти можуть негативно вплинути на здоров’я серця.