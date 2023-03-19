Війська РФ через дефіцит живої сили після боїв із великими втратами змушені повертати до частини поранених.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»З огляду на ситуацію, що склалася під Вугледаром, військове російське керівництво поспішає направити посилення. З 13 березня, у 37-й окремій мотострілецькій бригаді 36-ї армії Східного ВО проводиться бойове узгодження підрозділу «Шторм», — йдеться у повідомленні Генштабу.Повідомляється, що його готують до відправки до України 24 березня. У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих із лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень постачання. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнути відправки до району ведення бойових дій.Раніше повідомлялося, що російські війська не припиняють штурмові дії на Донбасі і накопичують сили в районі Авдіївки, намагаючись оточити місто.Також ми писали, що в Силах оборони розкрили основний задум Кремля щодо Авдіївки і плани окупантів взяти місто в кільце, у спробі локалізувати сили ЗСУ, які там знаходяться.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.