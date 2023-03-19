Уряд Молдови затвердив протокол, який передбачає усунення операцій подвійного, а на деяких ділянках — потрійного контролю митних та прикордонних органів за залізничним вантажем.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Молдови.Модифікований протокол до угоди між Республікою Молдова та Україною щодо діяльності залізничного транспорту передбачає спрощення процедур залізничного транзиту вантажів територією України з пунктом призначення у Молдові та Румунії та територією Молдови з пунктом призначення в Україні та Румунії.»Проект вносить зміни щодо ліквідації контролю митних та прикордонних органів України на станції Рені. Це дозволить скоротити час транспортування товарів з/в портовий комплекс Джурджулешти або Румунію та позитивно вплине на кінцеву вартість товарів», — прокоментувала затвердження документа міністр інфраструктури Молдови Лілія Дабіжа. Раніше ми повідомляли, що до міжнародного аеропорту в румунському місті Яси можна доїхати за запропонованим «Укрзалізницею» маршрутом.Нагадаємо, Президент Молдови Майя Санду вважає, що її країні не загрожує Російська Федерація доти, доки Україна дає відсіч державі-агресору.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.