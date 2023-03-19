Норвезька оборонна матеріально-технічна агенція (NDMA) допоможе Агентству оборонних закупівель міністерства оборони України у створенні організації закупівель оборонних матеріалів. Було підписано відповідну угоду про наміри із зазначенням такої підтримки, терміном на 3 роки.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони України.Підписання відбулося у рамках візиту представників Агентства оборонних закупівель МОУ до столиці Норвегії Осло.Зазначається, що минулого літа українська сторона відвідала цю країну для отримання досвіду у створенні організації оборонних закупівель в Україні. А в грудні українське агентство звернулося до Норвезької агенції за підтримкою для розвитку свого агентства відповідно до західних стандартів та методів роботи.»Таким чином співпраця також міститиме інформацію про стандарти НАТО та те, як інші країни НАТО здійснюють свої закупівлі», — передали в Міноборони.Як повідомляється на сайті NDMA, директорка норвезького агентства Гро Джере назвала підписану угоду про наміри «початком тривалої та плідної співпраці між нашими агентствами».»Я вражена тим, що Україна здатна поставити пріоритет у створення нового відомства у такий важкий воєнний час… Я пишаюся тим, що українське Агентство оборонних закупівель приїхало сюди, щоб повчитися у нас. Водночас делегація дала нам уроки, які ми візьмемо із собою у нашу роботу з розробки», — сказала вона.Раніше повідомлялося, що українське Міноборони відправить фахівців до Агентства НАТО, щоб ті навчилися закупівлі.Нагадаємо, наприкінці лютого Міноборони оприлюднило ціни на харчування, що сталося після гучного скандалу навколо інформації ЗМІ, нібито відомство купує продукти харчування для українських військових за завищеними цінами. Цей скандал призвів до того, що у Раді зареєстровано законопроект про прозорість оборонних закупівель.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.