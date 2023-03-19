Військові Південної Кореї заявили про запуск КНДР у неділю, 19 березня, балістичної ракети у бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Yonhap.Подробиць про ракетний запуск з боку Півночі агентство не наводить.Водночас згідно з заявою Берегової охорони Японії, випущений КНДР об’єкт дійсно міг бути балістичною ракетою.Перед цим, у четвер, Північна Корея запустила передбачувану міжконтинентальну балістичну ракету в море між Корейським півостровом і Японією, що сталося за кілька годин до вильоту президента Південної Кореї до Токіо на саміт, на якому очікується, що ядерні та ракетні загрози Північної Кореї стануть однією з головних на порядку денному.У Міноборони Японії 16 березня розповіли, що ракета пробула в польоті близько години та впала поза винятковою економічною зоною країни за 550 км від південної частини Корейського півострова, приблизно за 250 км від острова Хоккайдо.Нагадаємо, перед цим 14 березня КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.Перед цим, 12 березня, Північна Корея запустила невстановлену ракету з підводного човна неподалік міста Сінпо, нібито протестуючи проти навчань США та Південної Кореї.Так, з 13 по 23 березня відбуваються спільні навчання США та Південної Кореї «Щит свободи». КНДР вважає ці навчання «підготовкою до війни проти неї», і звернулася до ООН закликати країни скасувати навчання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]