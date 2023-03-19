19 березня православна церква вшановує пам’ять 42 мучеників із міста Амморея. Сьогодні варто з особливою повагою ставитися до води, тому її набирали з колодязів та освячували.Що сьогодні не можна робити та хто святкує день ангела — читайте нижче в матеріалі Styler.Історія святаСеред 42 амморейських мучеників виділяють Костянтина, який жив аж у 9 столітті та був священником. На його рідне місто Амморею напали сарацини, тому він полишив богослужіння, щоб захистити свою землю.Разом з іншими 41 воїнами їх доставили як полонених до Сирії. Мусульмани сім років намагалися змусити воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам.Однак в цій духовній сутичці першими здалися саме кати полонених. Зрештою їх стратили, а їхні тіла викинули в річку Євфрат.Що не можна робити Не можна вживати алкогольні напої. Не варто лихословити, лаятися, сваритися. Не вживайте м’ясні, молочні продукти, рибу, яйця, якщо дотримуєтеся Великого посту. Не залишайте відкритими двері чи вікна. Краще сьогодні не ходити до лісу. Також не варто пліткувати про чуже життя.Традиції 19 березняСьогодні варто з особливою повагою до води, тому можна набирати її з криниць та освячувати в церквах.Крім того, дуже добре буде сходити до лазні. Наші предки вірили, що сьогодні тіло очищається від усіх пороків.Народні прикмети Вранішні приморозки — така погода буде ще цілий місяць. На річках тане лід — чекайте на неврожайний рік. Морозний день — до швидкої весни та сухого літа. Чути стукіт дятла — до затяжних холодів.У кого сьогодні день ангела19 березня свої іменини відзначають Костянтин, Максим, Федір, Аркадій, Абрам, Олена. Раніше ми розповідали, які свята та вихідні у квітні 2023 будуть в українців.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].