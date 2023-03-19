Відповідальність за атаки на Драмтеатр у Маріуполі та залізничний вокзал у Краматорську несуть російські війська.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь незалежної міжнародної комісії із розслідування порушень в Україні.Комісія розслідувала обставини нападів, скоєних або, ймовірно, скоєних російськими збройними силами, і дійшла висновку, що більшість атак мали невиборчий характер, а російські армійці здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї в населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню.Сотні цивільних осіб перебували в місцях, які постраждали від обстрілів залізничного вокзалу Краматорська та драматичного театру в Маріуполі. отримали поранення», — йдеться у доповіді.Раніше повідомляли, що російські пропагандисти заявили, що Путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.Нагадаємо, комісія ООН розповіла, як росіяни катують полонених.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.