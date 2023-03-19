Японія уважно стежитиме за ходом розслідування проти президента РФ Володимира Путіна.Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.»Уряд Японії має намір уважно стежити за перебігом розслідування проти президента РФ Володимира Путіна», — заявив прем’єр-міністр Японії.За словами Кісіди, Японія підтримує видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна на підставі того, що він керував військовим злочином насильницької депортації українських дітей під час вторгнення Росії в Україну.Він також зазначив, що країни G7 ніколи не загрожують Росії застосувати ядерну зброю проти України.Раніше стало відомо, що Японія та Німеччина обговорили необхідність продовжувати вводити нові санкції проти Росії.Також повідомлялося, що уряд Японії надасть Україні близько 170 млн доларів, які витратять на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]