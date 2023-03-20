Гороскоп на День весняного рівнодення, яке відбудеться 20 березня, розповість про знаки Зодіаку, яким пощастить отримати виклик долі і шанс змінити своє життя.Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.ТелецьЦей час ідеально підходить для того, щоб позбавитися всього непотрібного. Це стосується не лише мотлоху в коморі, а й стосунків, думок.Не бійтеся припиняти контакти з людьми, спілкування з якими вас обтяжує, відпустіть старі образи. Загалом проведіть «генеральне прибирання» у всіх сферах свого життя, щоб запустити низку змін у своє життя.РакУ цей період Ракам може здатися, що вони не можуть нічого змінити у своєму житті, і не варто навіть намагатися впливати на перебіг подій. Не піддавайтеся цим настроям!Настав момент взяти відповідальність за себе і стати господарем своєї долі, плисти за течією точно більше не можна, інакше виявитеся зовсім не в тих водах.СкорпіонПочинаючи від Дня рівнодення Скорпіонам доведеться ухвалити чимало важливих рішень.Дійте сміливо, але не ігноруйте голосу інтуїції — це допоможе не помилитися. Якщо залишилися сумніви, краще ще раз все обміркувати.ВодолійДля Водоліїв настав сприятливий час для змін у житті. Зміна сфери діяльності чи місця проживання, нові захоплення, знайомства…Не виключено, що Водолії відкриють таланти, про які раніше навіть не підозрювали.Раніше ми писали, які знаки Зодіаку серед жінок вважаються найжорсткішими.Також дізнайтеся, для яких знаків Зодіаку квітень стане переломним місяцем.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].