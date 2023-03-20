Грамотно созданный проморолик способен привлечь внимание потенциальных клиентов к товару, повысить узнаваемость бренда, убедить потребителей в необходимости приобретения именно вашего продукта и соответственно повысить уровень продаж.

Но не каждый проморолик товара способен достичь всех этих целей. Большинство рекламных роликов довольно скучные и однотипные, поэтому пользователи попросту пропускают их. Чтобы избежать такой судьбы и сделать ваш ролик запоминающимся, используйте эти подсказки:

Подружитесь с потенциальным клиентом. Покупатели любят, когда ролик вызывает эмоции и приятные воспоминания. Именно к таким видео покупатели возвращаются и любят их пересматривать. Не будьте однообразными. Ни в коем случае не копируйте конкурентов, иначе вы просто рискуете утонуть среди сотен других роликов. Наоборот сделайте все возможное, чтобы выделиться и представьте покупателям то, чего точно нет у конкурентов. Будьте проще. Стройте креативы, отталкиваясь от того, какие слова и какой сленг использует типичный представитель вашей целевой аудитории. Так покупателю будет легче вас понять, а вам — пробудить в нем эмоцию. Приготовьтесь к соревнованию. У современного зрителя сотни вариантов разного контента. Поэтому не думайте, что клиент сразу клюнет на ваше видео. Лучше заинтересуйте его, покажите что-то необычное, заинтригуйте. Сфокусируйтесь на постпродакшене. Создание интересного ролика не заканчивается на этапе съемки, это только половина удачного дела. Чтобы создать из проморолика настоящую жемчужину, необходимо соединить в целое музыку, анимацию, титры, голос за кадром и т.д.

Самостоятельно создать такой ролик довольно сложно. Поэтому многие решают заказать промо видео у профессиональной студии.

Промо ролик на заказ от LANET PRODUCTION

LANET PRODUCTION — профессиональная продакшн студия, способная воплотить в жизнь даже самые сложные идеи. Прежде чем приступать к организации съемочного процесса, LANET PRODUCTION обязательно проводят несколько встреч с клиентом, где детально обсуждаются все его пожелания, а в дальнейшем готовят тестовые варианты для утверждения. Это помогает достичь максимального уровня эффективности в решении разного рода вопросов, возникающих в процессе съемки.

Среди других преимуществ студии:

широкий выбор услуг;

использование профессионального съемочного оборудования;

наличие собственной студии;

прозрачная ценовая политика;

вдохновленный коллектив профессионалов.

LANET PRODUCTION — ваш надежный партнер, если вы ищете видео продакшн Киев.

г. Киев, просп. Берестейский, 107

[email protected]

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