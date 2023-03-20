На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни продовжують порушувати норми міжнародного права.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.Загарбники залякують мирне місцеве населення каральними діями за відсутність паспорта РФ.»Зокрема на блокпостах окупанти погрожують незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських документів при наступній перевірці», — вказують у Генштабі ЗСУ. Нагадаємо, росіяни в окупованому Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від «паспортизації».Окрім цього, загарбники відмовляються лікувати українське населення без російського паспорта.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.