США уважно стежитимуть за результатами зустрічей між главою КНР Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю координатора Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі телеканалу Fox News.»Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни», — зазначив речник.З його слів, вони «хотіли б переписати правила гри у світі». Кірбі також вказав, що Пенік і Москва «посилюють свою співпрацю й відносини, особливо останнім часом».Окрім цього, посадовець додав, що сподівається, що Сі Цзіньпін триматиме відкритими лінії зв’язку з Джо Байденом, та намагатиметься дізнатися українську позицію за допомогою переговорів з президентом Володимиром Зеленським.»Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору», — підсумував коорднитаор із набезпеки при Білому домі. Нагадаємо, Білий дім прагне запобігти спробам Китаю представити зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна наступного тижня як миротворчу місію щодо війни в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.