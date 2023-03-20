Російські окупанти протягом минулої доби 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 385 снарядів з важкої артилерії та «Градів».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Зі слів посадовця, місто Херсон противник атакував 3 рази.Прокудін розповів, що 13 ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.»На жаль, шестеро людей зазнали поранень», — додав глава ОВА.Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 19 березня було евакуйовано 89 цивільних.Нагадаємо, зранку 19 березня в Херсоні пролунали вибухи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.