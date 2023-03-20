Сьогодні, 20 березня, майже в усіх регіонах буде сухо. У південних та західних областях вдень очікується до +16 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність та майже без опадів. Лише у східних областях місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.На заході та в центрі вранці та в темний період місцями туман.Температура повітря вдень у межах від +8 до +13 градусів, а на крайньому півдні та Прикарпатті до +16.Температура вночі буде від +3 до -2 градусів, а на півдні та сході країни +1 +6. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +10 +12 градусів, а вночі близько нуля.Нагадаємо, рятувальники попередили українців про загрозу сніжних лавин у Карпатах 20 березня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]