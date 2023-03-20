У Польщі уточнили слова свого посла Яна Емерика Росцішевського щодо вступу держави у війну РФ проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Польщі у Франції.Польсьскі дипломати зазначили, що посол мав на увазі напад Москви на країни Східної Європи.»Прослуховуючи всю розмову, можна зрозуміти, що не було оголошення про пряму участь Польщі в конфлікті, а лише попередження про наслідки невдачі України — можливість нападу або втягнення у війну РФ послідовних центральноєвропейських країн — балтійських держав і Польщі», — підкреслили у посольстві.Там також додали, що на тлі можливої загрози для Європи з боку Кремля необхідно й далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російських загарбників.Нагадаємо, Польща розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький розповів, що попри членство у НАТО, Польща планує зміцнювати свої збройні сили.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.